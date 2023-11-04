"تعليم الشيوخ" تناقش دور أكاديمية البحث العملى لتحفيز الابتكار

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا غدا الأحد، لتعرىف علي دور أكاديمية البحث العلمي لتحفيز الابتكار ودعم المبتكرين من رواد الأعمال والتعرف علي الدعم والبرامج المقدمة لهم، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

فيما تناقش لجنة الشباب موضوع الشباب" والعمل الطوعي.. نحو رؤية جديدة للتنمية الشبابية".

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم"، كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية.

ومن المخطط أن تقوم الشركة بالاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص المحليين والدوليين، بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، وكذا توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إنشاء جامعات واستضافة فروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة، والاستثمار في كل من الخدمات الطلابية والمنشآت الطبية التعليمية، وإنشاء مراكز للتدريب المهني لتعريف وتأهيل الطلاب والخريجين على التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل.