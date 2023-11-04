شكرا لقرائتكم خبر عن غدا... نقابة الصحفيين تنظم لقاء مفتوحا مع سمير غطاس عن حرب الإبادة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، غدا الأحد، لقاءً مفتوحًا مع الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، يتحدث فيه عن حرب الإبادة الصهيونية على غزة، وأسئلة مخططات التهجير.

ومن المقرر، أن يدير اللقاء الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى، ويقام بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، ولجنة الإغاثة ودعم فلسطين بنقابة الصحفيين، عقدت اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الإعداد لقافلة الإغاثة، التى أعلنت عنها النقابة، ومناقشة سبل التبرع العينى للشعب الفلسطينى وقائمة الاحتياجات، التى يحتاجها الزملاء الصحفيون، وكذلك الشعب الفلسطينى، والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الشأن.

كما ناقش الاجتماع الإعداد للمؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق التقرير الثانى لحملة توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى، وكذلك رصد جرائم الإعلام الغربى وتغطياته المنحازة للاحتلال الإسرائيلى.

يذكر أن نقابة الصحفيين جددت من قبل دعوتها للزملاء الصحفيين الراغبين فى تقديم مساعدات عينية عبارة عن أدوات صحفية للزملاء العاملين فى غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت فى استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضى، كما نسقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيصال هذه المعونات للأشقاء فى غزة المحاصرة.