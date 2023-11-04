نائب: إشادة الاتحاد الأوروبى بعلاج مصر لجرحى غزة تأكيد على دورها بقضية فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إشادة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وتسهيل خروج الأانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح.

وأوضح "عكاشة"، أن شهادة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بدور الدولة المصرية في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح الأبرياء، ودعم القضية الفلسطينية، تأكيد على دور مصر المحوري الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الإنسان بمختلف جنسياتهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية تبرهن في كل موقف مصيري يخص القضية الفلسطينية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني دون تردد، وتذليل كافة العقبات لمساندة ودعم أهالى غزة في حرب الإبادة الجماعية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي فى انتهاك قوى وصارخ للقانون الدولى.

وأشار إلى أن مصر والقيادة السياسية منذ اندلاع الحرب الغاشمة على غزة تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، سواء بالاتصالات المباشرة مع رؤساء دول العالم وعقد قمة القاهرة للسلام لوقف التصعيد وإيقاف الحرب للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وحل الدولتين، علاوة على تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن معبر رفح شاهد على الدعم المصري بالقول والفعل لصالح القضية الفلسطينية وعدم التردد في تخفيف المعاناة عن الأشقاء داخل غزة.

يشار إلى أنه قد أعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وكذلك تسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح، مشيرا إلى مشاركته أمس فى استقبال طائرة حملت 54 طنا من المساعدات الطبية التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر لمساعدة المصابين.

وأكد السفير خلال المؤتمر الصحفي، علي احترام موقف مصر والرئيس عيد الفتاح السيسي بشأن عدم السماح بتهجير الفلسطينين إلى سيناء، وهو أمر لا نقاش فيه، مشيرا إلى إجراء مناقشات مستمرة بين مصر واسرائيل يدعمها الاتحاد الاوروبي من اجل ادخال المزيد من المساعدات.