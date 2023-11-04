شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنظم ندوة بعنوان "قراءات فى الإعلام العبرى بعد طوفان الأقصى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، ندوة تحت عنوان "قراءات فى الإعلام العبرى عن المستقبل بعد طوفان الأقصى"، بمشاركة أكاديميين متخصصين فى اللغة العبرية ومتابعة الإعلام الإسرائيلي باللغة العبرية .

وتناقش الندوة اتجاهات الإعلام الإسرائيلي وتصوراته إزاء المستقبل على صعيد أربعة محاور هى تطور الحرب ومساراتها العسكرية، والمجتمع الإسرائيلى من الداخل، والأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية ومستقبلها.

وتحدث الدكتور خالد سعيد، باحث فى الشئون الإسرائيلية والترجمة العبرية، عن الرواية الإسرائيلية للحرب على غزة، مضيفا أن إسرائيل فوجئت بما جرى فى السابع من أكتوبر، وأن عنصر المفاجأة كان عامل مهم استغلته حماس.

وأشار سعيد إلى أن المشاركة الأمريكية فى الحرب تعنى فشل ذريع فى الأسلحة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت سياسيا وعسكريا، وأن إسرائيل ليس لديها أى مستقبل.

ويشارك فى الندوة الدكتور خالد سعيد، باحث فى الشئون الإسرائيلية والترجمة العبرية، والدكتورة منال عيسى، ويديرها الكاتب الصحفى كارم يحيى.