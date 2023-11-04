بن فرحان التقى بلينكن: السعودية ترفض التهجير القسري لسكان غزة وتدين استهداف المدنيين

أعلنت ​وزارة الخارجية السعودية​، أنّ "وزير الخارجيّة الأمير ​فيصل بن فرحان​، التقى في العاصمة الأردنيّة ​عمان​، وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، على هامش الاجتماع العربي الأميركي".

وأوضحت في بيان، أنّ "الوزيرين بحثا خلال اللّقاء، بسبل دعم الجهود الرّامية إلى وقف تصعيد العمليّات العسكريّة في ​غزة​ ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة والطّبيّة، بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانيّة".

وشدّد بن فرحان على "رفض السعودية القاطع لعمليّات التّهجير القسري لسكان غزة"، مؤكّدًا "إدانة السّعوديّة لاستهداف المدنيّين بأيّ شكل، أو تعطيل البنى التّحتيّة والمصالح الحيويّة الّتي تمسّ حياتهم اليوميّة".