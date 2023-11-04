"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتَي الجبين وطيرحرفا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، بأنّ "القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتَي الجبين و​طيرحرفا​"، مشيرًا إلى أنّ "‏القصف الإسرائيلي يطاول منطقة الضبعة بين بلدتَي ‌الناقورة⁩ وشمع⁩".

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