أشار المكتب الإعلامي لعضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، إلى أنّ الأخير "تابع قضيّة عدم تقاضي السّفراء المعتمدين والدّبلوماسيّين في الخارج رواتبهم منذ نحو الأربعة أشهر".
وأوضح في بيان، أنّ "الحاج أجرى في هذا المجال سلسلة اتصالات مع المعنيّين في وزارتَي المالية والخارجيّة، الّذين أبلغوه أنّ الأسبوع المقبل سيشهد حلًّا لجميع المعوّقات والمشاكل الإداريّة الّتي تسبّبت بالتّأخير، وسيتمّ تحويل الرواتب المتأخّرة والمستحقّات إلى أعضاء السّلك الدّبلوماسي".
كانت هذه تفاصيل خبر رازي الحاج: أُبلغنا بأنه سيتم تحويل الرواتب المتأخرة والمستحقات إلى أعضاء السلك الدبلوماسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.