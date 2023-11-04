رازي الحاج: أُبلغنا بأنه سيتم تحويل الرواتب المتأخرة والمستحقات إلى أعضاء السلك الدبلوماسي

أشار المكتب الإعلامي لعضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، إلى أنّ الأخير "تابع قضيّة عدم تقاضي السّفراء المعتمدين والدّبلوماسيّين في الخارج رواتبهم منذ نحو الأربعة أشهر".

وأوضح في بيان، أنّ "الحاج أجرى في هذا المجال سلسلة اتصالات مع المعنيّين في وزارتَي المالية والخارجيّة، الّذين أبلغوه أنّ الأسبوع المقبل سيشهد حلًّا لجميع المعوّقات والمشاكل الإداريّة الّتي تسبّبت بالتّأخير، وسيتمّ تحويل الرواتب المتأخّرة والمستحقّات إلى أعضاء السّلك الدّبلوماسي".