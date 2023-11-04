فضل الله: للعمل على وقف المجازر في غزة التي شكّلت وصمة عار في تاريخ البشرية

أكّد العلامة السيّد علي فضل الله، "ضرورة العمل لوقف المجازر في قطاع غزة، الّتي شكّلت وصمة عار في تاريخ البشريّة، ولاسيّما للعالم الغربي الّذي يتغنّى بحقوق الإنسان ويدّعي العمل على تطبيقها".
وأشاد، خلال لقائه المحامي والخبير القانوني الدّولي فيصل الخزاعي، الّذي بحث معه بآخر التّطوّرات في المنطقة ولاسيّما ما يجري في قطاع غزة، بـ"المواقف الدّوليّة والإقليميّة وبالتحرّكات الاحتجاجيّة والتّظاهرات الدّاعمة للقضية الفلسطينية، الّتي شهدها العالم".
وثمّن فضل الله "الجهد القانوني والدّولي والإنساني الّذي يقوم به الخزاعي لفضح جرائم الكيان الصّهيوني وممارساته العدوانيّة ضدّ الإنسانيّة، ومجازره الّتي يرتكبها ضدّ قطاع غزة، ويستهدف من خلالها الأطفال والنّساء والشّيوخ"، معتبرًا أنّ "لجوء هذا العدو إلى هذا الأسلوب من القتل والتّدمير، هو دليل على ضعفه وتخبّطه أمام الصّمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، الّذي يقدّم التّضحيات في سبيل كرامته وتحرير أرضه".
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