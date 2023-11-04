خطوة لدعم حماس.. إسرائيل ترد على استدعاء تركيا سفيرها من تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن قرار تركيا باستدعاء السفير للتشاور هو خطوة أخرى لأردوغان بالوقوف إلى جانب حماس

وكانت تركيا قد استدعت سفيرها لدي إسرائيل للتشاور.

من ناخية اخرى أعلن مجلس النواب البحريني الخميس "وقف" المملكة علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل ومغادرة السفير الإسرائيلي المنامة وعودة السفير البحريني من تل أبيب، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة. وفي حال تمّ تأكيد الأمر، فستكون البحرين أول دولة عربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، تُقدم على خطوة من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.