شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يهز نيبال ويوقع 157 قتيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاتماندو - أ ف ب

لقي ما لا يقل عن 157 شخصاً حتفهم في زلزال ضرب خلال الليل منطقة نائية في غرب النيبال، وفق حصيلة جديدة السبت صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية.

وضرب الزلزال بقوة 5,6 درجات على عمق 18 كيلومتراً، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وضرب الزلزال أقصى غرب الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا في وقت متأخر مساء الجمعة، وحدد مركزه على بعد 42 كيلومتراً جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التبت.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سكاناً يفتشون بين أنقاض المباني المنهارة في الظلام لانتشال ناجين.

وشعر بالزلزال سكان المناطق البعيدة، وصولاً إلى العاصمة الهندية نيودلهي على بعد نحو 500 كيلومتر من مركز الزلزال.

وقال الناطق باسم الشرطة كوبر كاتايات لوكالة فرانس برس: «بلغت حصيلة ضحايا الزلزال 157 قتيلاً، و105 في جاجاركوت و52 في روكوم».

وكانت السلطات قد أحصت أكثر من 199 جريحاً في الإقليمين.