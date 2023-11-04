شكرا لقرائتكم خبر عن توترات بين كندا وبكين بعد طلعات جوية في بحر الصين الجنوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين- (أ ف ب)

اتهمت الصين السبت الجيش الكندي بتنفيذ طلعات جوية «مؤذية واستفزازية» بواسطة مروحية في بحر الصين الجنوبي، بعد أن استنكرت أوتاوا قيام بكين بثاني اعتراض جوي لها خلال أسبوعين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو كانغ: «مؤخراً، نفذت مروحية متمركزة على متن السفينة الكندية HMCS Ottawa طلعتين في المجال الجوي حول جزر شيشا التابعة للصين، مع نوايا مجهولة».

وشيشا هو الاسم الصيني لجزر باراسيل المتنازع على سيادتها.

وأوضح تشانغ: «أرسل الجيش الصيني قوات بحرية وجوية لتحديد هوية (الطائرة) وفقاً للقانون، وأصدر تحذيرات متعددة».

وأضاف: «لكن المروحية الكندية لم ترفض الاستجابة فحسب، بل قامت أيضاً بأعمال استفزازية، مثل التحليق على ارتفاع منخفض للغاية».

من جانبه، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير الجمعة، إن مقاتلة صينية حلقت مرتين بالقرب من مروحية كندية من طراز سيكلون فوق جزر باراسيل في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، وأطلقت مصائد مضيئة «مباشرة أمام» الطائرة خلال المرور الثاني.

واعتبر بلير هذا السلوك «خطراً للغاية»، في إشارة إلى واقعة مماثلة في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.

ورفضت بكين اتهامات بلير السبت، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن المروحية الكندية نفذت «عملاً مؤذياً واستفزازياً».