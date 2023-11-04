شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة قتلى مع وصول مئات المهاجرين إلى جزر الكناري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد- (أ ف ب)

أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية، السبت، أن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم بعدما كانوا ضمن مجموعة من أكثر من 700 مهاجر تم إنقاذهم مساء الجمعة، من على متن أربعة قوارب قبالة جزيرة إل هييرو الإسبانية في أرخبيل الكناري.

وأكد عناصر الإنقاذ البحري أنهم رصدوا قاربين من القوارب الأربعة الجمعة، واقتادوهما إلى ميناء لا ريستينغا في جنوب الجزيرة الصغيرة التي تضم 11 ألف نسمة، في أقصى غرب الأرخبيل.

وقالت خدمات الطوارئ على موقع «إكس»، إن 254 مهاجراً كانوا على متن القاربين، وجميعهم بخير، وبينهم العديد من القاصرين.

وتم إنقاذ قارب ثالث فجر السبت على متنه 238 مهاجراً، ونُقل 13 منهم إلى المستشفى، وتوفي اثنان رغم الرعاية المقدمة لهما، بحسب خدمات الطوارئ.

وتزامناً، أُنقذ قارب رابع وعلى متنه 247 مهاجراً قضى اثنان بينهم قبل وصول فرق الإسعاف، ونقل ثالث إلى المستشفى.

ووصل هؤلاء المهاجرون بينما أصدرت السلطات في جزر الكناري تحذيراً بشأن الطقس متحدثةً عن هبوب رياح قوية وأمواج قد يصل ارتفاعها إلى «5.5 متر» في بعض الأماكن، بحسب خدمات الطوارئ.

وازدادت في السنوات الأخيرة محاولات المهاجرين عبور الأطلسي من غرب إفريقيا إلى أرخبيل الكناري، بعد تشدد السلطات في التصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، ويُعرف المحيط الأطلسي بتياراته القوية التي تجعل محاولات عبور كهذه في غاية الخطورة.