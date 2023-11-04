انت الان تتابع خبر ريال مدريد يحسم جدل ضم مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي في بيان رسمي: "نظرا للمعلومات الصادرة مؤخرا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول المفاوضات المزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يريد نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تماما وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات مع لاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان".وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ورفض تفعيل بند تمديده إلى عام 2025.

وذكرت عدة تقارير أن مبابي قد يوقع "مجانا" مع ريال مدريد في يناير المقبل تمهيدا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

