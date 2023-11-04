انت الان تتابع خبر إحباط محاولة اغتيال شيخ عشيرة في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبموجب قرارات قضائية وبعد البحث والتحري ، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من شرطة ميسان ، من إحباط تخطيط عملية لاغتيال احد شيوخ العشائر في المحافظة ، وإلقاء القبض على المتهم بتنفيذها وضبط بحوزته سلاح نوع كلاشنكوف".



وأشار البيان، إلى أنه "من خلال التحقيق اعترف المتهم صراحة بمحاولة الاغتيال وقيامه بتنفيذ (6) عمليات اغتيال اخرى في فترات زمنية ماضية ، وذلك بدوافع ومشاكل عشائرية سابقة"، مؤكداً "إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".