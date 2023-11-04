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"القسام" تعلن تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أبو عبيدة أن "الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال".

وصرح أبو عبيدة بأن مقاتلي "القسام" يواصلون الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية، مؤكداً أن سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة ضد كل من جندي إسرائيلي يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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