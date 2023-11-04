انت الان تتابع خبر "القسام" تعلن تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أبو عبيدة أن "الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال".



وصرح أبو عبيدة بأن مقاتلي "القسام" يواصلون الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية، مؤكداً أن سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة ضد كل من جندي إسرائيلي يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها.