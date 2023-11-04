شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، خلال زيارة لكييف، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بما في ذلك إجراءات ضد الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي تتحايل على العقوبات.

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة ستتضمن أيضا حظرا إضافيا على الاستيراد والتصدير وحدا أقصى أشد صرامة على سعر النفط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال خطاب في البرلمان الأوكراني إن العديد من الأشخاص في أوروبا كانوا يظنون لوقت طويل أنه من الممكن أن نمارس التجارة مع روسيا وندمجها في نظام الأمن الأوروبي.

عقوبات ضد روسيا

ذكر عدة مسؤولين كبار بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن هناك خططا لفرض قيود على التجارة في الألماس الروسي.

كما أن هناك حظرا على ما يسمى بالبضائع ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها للأغراض السلمية والعسكرية على حد سواء.

وقد يشمل هذا حظرا على استيراد الألومنيوم وقيودا على تصدير بضائع أخرى.

وعثر الأوكرانيون في بعض الأحيان على رقائق صغيرة في صواريخ روسيا عادة ما يتم وضعها في مبردات.

وتم فرض العديد من الإجراءات العقابية لأمد طويل ضد روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

ويشمل هذا حظرا واسع النطاق على صادرات النفط الخام والفحم والصلب والذهب والبضائع الفاخرة، فضلا عن إجراءات عقابية ضد البنوك والمؤسسات المالية.