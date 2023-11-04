شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص جراء عواصف قوية في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم بينما لا يزال شخص في عداد المفقودين في توسكانا اليوم السبت، بعد أن ضربت عواصف شديدة أجزاء من شمال ووسط إيطاليا في اليوم السابق.

وانحسر منسوب مياه الفيضانات في العديد من المناطق اليوم السبت رغم أن منسوب المياه ظل مرتفعا في بعض الأماكن خاصة على طول نهر بيسينسيو الذي فاض على ضفافه.

وصرح رئيس منطقة توسكانا أوجينيو جياني اليوم، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأضرار الناجمة عن العاصفة تبلغ حوالي 300 مليون يورو "321 مليون دولار" على الرغم من أنه قال إن التقييم غير مكتمل.

طائرة مسيرة

وأظهرت لقطات التقطتها طائرة مسيرة اليوم من فرقة الإطفاء المحلية بلدة كامبي بيسينزيو في توسكانا وهي لا تزال تحت الماء.

وقال رجل من البلدة على التلفزيون الإيطالي: "جاءت المياه من جميع الجهات، لا يمكنك إيقافها، لقد فقدنا كل شيء".

وفي فرنسا المجاورة، ظل نحو 260 ألف منزل بدون كهرباء، حتى مع تهديد العاصفة التالية للبلاد من الغرب.