ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 42 شاحنة إغاثية سعودية تتجه إلى عدة محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.