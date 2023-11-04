وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان وقف العمليات العسكرية في غزة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع العربي الأميركي.

وبحث الوزيران خلال اللقاء، سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وشدد وزير الخارجية على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكدا إدانة المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.