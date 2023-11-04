خارجية الشيوخ تناقش الهوية الوطنية فى ظل علاقات مصر الخارجية

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ الثقافة والهوية الوطنية في ظل علاقات مصر الخارجية وسط حضور ممثلي الحكومة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات وكيل اللجنة، ناقشت مؤخرا الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة، بحضور السفير محمد عرفى مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية والمستشار محمد الحمصانى عضو بمكتب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية والمستشارة ريم شعلان عضو مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وقال النائب عفت السادات، إن النواب يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع تحركات واتصالات وجهوده بشأن القضية الفلسطينية وحماية أمن مصر القومى، مثمنا حرص مصر على إدخال المساعدات لأهل فلسطين عبر معبر رفح.