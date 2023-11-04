أسامة حمدان حمّل الإدارة الأميركية المسؤوليّة عما يحدث في غزة: لفتح معبر رفح بشكل كامل

أكّد القيادي في حركة "حماس" ​أسامة حمدان​، أنّ "المقاومة تدير معركتها بكلّ قوّة واقتدار في مواجهة العدو، فيما يتكبّد الاحتلال خسائر فادحة دون إحراز أيّ تقدّم في عتاده وقوّاته الّتي تقف عاجزةً أمام المقاومة".

ولفت، خلال مؤتمر صحافي عقده في ​بيروت​، لمتابعة آخر تطوّرات معركة "طوفان الأقصى"، إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيّين في ​غزة​ للتّغطية على فشله في العدوان، إذ ارتكب قرابة الألف مجزرة وآخرها قصف موكب سيّارات الإسعاف".

وشدّد حمدان على أنّ "​المستشفيات​ في غزة تعيش حالةً كارثيّةً، في ظلّ النّقص الحادّ في الوقود و​المستلزمات الطبية​، وما يدخل عبر ​معبر رفح​ من إغاثة لا يكفي، وندعو لفتح المعبر بشكل كامل"، محمّلًا ​الإدارة الأميركية​ وخصوصًا الرّئيس الأميري ​جو بايدن​ "المسؤوليّة الكاملة عمَّا يحدث في غزة".

ورأى أنّ "المواقف العربيّة الرّسميّة ضعيفة، ولا ترقى إلى المستوى الّذي يتطلّبه حجم المجازر. الصحفيّون ومكاتب وسائل الإعلام صاروا في دائرة الاستهداف الصهيوني المباشر في غزة، وندعو الجماهير حول العالم إلى الاستمرار في الفعاليّات التّضامنيّة، من أجل وقف عدوان الاحتلال على غزّة".