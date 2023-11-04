أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​صور​، بأنّ "طائرة استطلاع إسرائيليّة ألقت بالونًا حراريًّا على بلدة الشهابية، ما أدّى إلى اشتعال حريق في البلدة، وعملت سيّارات الإطفاء على إخماده".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إخماد حريق في الشهابية- صور جراء إطلاق بالون حراري من طائرة استطلاع إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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