ذكرت رئاسة مجلس الوزراء أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وبحث معه في الوضع في لبنان وغزة، والمساعي الجارية لإحلال السّلام".
وكرّر ميقاتي المطالبة بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، لأنّ استمرار التّدهور على ما هو عليه يهدّد بتمدّد الحرب إلى المنطقة ككل".
من جهته، أشار روته، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني تحدّثت مع ميقاتي بشأن الوضع المقلق في إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة، الّذي يؤثّر أيضًا على لبنان"، مؤكّدًا أنّه "يجب منع المزيد من التّصعيد في المنطقة".
وأوضح أنّ "الموضوع المهم الآخر الّذي ناقشناه، هو الآفاق طويلة المدى"، لافتًا إلى أنّ "هولندا تدعو إلى إقامة دولة آمنة للفلسطينيّين إلى جانب إسرائيل الآمنة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي لنظيره الهولندي: لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب واستمرار التدهور يهدد بتمدد الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.