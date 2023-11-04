الأرصاد الجوية: طقس الأحد مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران بكتل هوائيّة حارّة مصدرها ​مصر​ وشبه الجزيرة العربيّة، تؤدّي إلى ارتفاع ب​درجات الحرارة​ بحيث تتخطّى معدّلاتها الموسميّة في المناطق كافّة، وانخفاض بنسبة الرّطوبة، مع احتمال أن تحمل معها طبقات من الغبار. ويستمرّ تأثيرها حتّى يوم الإثنين، إذ تبدأ بالانحسار تدريجيًّا، فتعود درجات الحرارة للانخفاض ولكنّها تبقى فوق معدّلاتها".

وأشارت، في نشرتها المسائيّة، إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تشرين الثّاني يتراوح بين 17 و25 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 13 و23 درجة في ​طرابلس​، وبين 8 و20 درجة مئويّة في ​زحلة​"، محذّرةً من "خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجيّة، بسبب ارتفاع الحرارة وانخفاض نسبة الرّطوبة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأحد مشمس إلى قليل الغيوم، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة الّتي هي فوق معدّلاتها، وانخفاض إضافي بنسبة الرّطوبة. تبقى الرّياح ناشطة خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، مع احتمال أن تكون محمَّلة بطبقات من الغبار".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة لكنّها تبقى فوق معدّلاتها الموسميّة، يرافقها ارتفاع بنسبة الرّطوبة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على السّاحل، وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين 10 و35 كم/ساعة، الانقشاع جيّد إجمالًا ويتحوّل إلى متوسّط ابتداءً من بعد الظّهر، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 40 و65%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 26 درجة مئويّة".