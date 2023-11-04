زيلينسكي: لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا وتقديم تنازل لها

لفت الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، أن تكون الحرب الدّائرة بين بلاده و​روسيا​ قد وصلت إلى "طريق مسدود".

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ​أورسولا فون دير لايين​، في ​كييف​، أنّه "قد مرّ وقت اليوم والنّاس متعبون، لكنّنا لسنا في طريق مسدود".

ونفى زيلينسكي تعرّضه لضغوط من الدّول الغربيّة، لبدء مفاوضات مع روسيا، في حين تفيد تقارير بأنّ مسؤولين أميركيّين وأوروبيّين تباحثوا في ما قد تفضي إليه هذه المحادثات. وأكّد أنّ "لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا، وتقديم تنازل لها".

وركّز على أنّ "الحرب في ​الشرق الأوسط​، هذا النّزاع بين إسرائيل وحركة "حماس"، يصرف الانتباه عن ​أوكرانيا​. لقد تعرّضنا من قبل لمواقف صعبة للغاية عندما لم يكن هناك أي تركيز تقريبًا على أوكرانيا، وأنا واثق تمامًا من أنّنا سنواجه هذا التحدّي".