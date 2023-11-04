غـزة ستواجه المجـاعة والإبـادة

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من أنه من دون هدنة إنسـ ـانية ستشهد غـ ـزة المجـ ـاعة والإبـ ـادة وناشد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي العمل على وقف الهـ ـجوم الإسـ ـرائيلي فورا.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي عن الأمين العام، عن أبو الغيط قوله اليوم السبت إن "استمرار المعـ ـارك والهجـ ـمات الإسـ ـرائيلية، فضلا عن القصـ ـف الجوي والحصـ ـار يُفـ ـاقم من الوضع الإنسـ ـاني في غـ ـزة على نحو مروع وبما يمكن وصفه فعليا بحـ ـرب إبـ ـادة وتطـ ـهير عـ ـرقي لمئات الآلاف من الفلسـ ـطينيين".

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن غالبية سكان غـ ـزة تعيش على لتر واحد من المياه لكافة الأغراض، وأحيانا يشرب الناس من الآبار غير الصـ ـحية ولا يحصل الناس على مياه الشرب، فيما متوسط ما يستهلكه الإنسان نحو 140 لترا، وذلك بعد تم تدمـ ـير أغلب محطات التحلية، أو توقفت هذه المحطات عن العمل بسبب عدم وجود الوقود.