شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات حاشدة في أوروبا للمطالبة بوقف الحرب في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

خرج آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرات بلندن وبرلين وباريس السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، بعد أسبوع كثف فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشوداً كبيرة من المحتجين في ميدانين هما أوكسفورد وبيكاديللي، قبل أن تسير نحو ميدان الطرف الأغر وتتجمع فيه.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «الحرية لفلسطين» وهتفوا: «أوقفوا إطلاق النار الآن» و«بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون».

وقالت شرطة لندن، إنها قبضت على ثلاثة أشخاص. وفي منشور على منصة «إكس»، ذكرت الشرطة أنها قبضت على شخص لرفعه لافتة قد تمثل تحريضاً على الكراهية، وهو ما يتعارض مع تشريعات مواجهة الإرهاب.

وتؤيد بريطانيا إسرائيل في عمليتها العسكرية في غزة، رداً على هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل.

وعلى غرار واشنطن، لم يصل الأمر بحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وبدلاً من ذلك دعت إلى هدنات إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

وسار آلاف المحتجين في وسط باريس للمطالبة بوقف إطلاق النار، رافعين لافتات كتب عليها: «أوقفوا دائرة العنف» و«عدم فعل شيء، وعدم قول شيء، يعني التواطؤ».

وفي برلين، لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية، وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة. وتظاهرت امرأة ورفعت ذراعها في الهواء وكانت يدها مغطاة بدماء زائفة.

وتزيد المخاوف من حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع الذي أدى إلى مقتل وإصابة وتشريد الآلاف في غزة.