شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: «حماس» لم تحظر المساعدات أو تستولِ عليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - رويترز

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد ساترفيلد السبت، أن المسؤولين الأمريكيين لم يتلقوا أي تقارير بأن حركة «حماس» تعرقل وصول أو تستولي على المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة وسط نقص الغذاء والدواء والوقود.

وقال للصحفيين في العاصمة الأردنية عمّان، إن أولئك الذين يوزعون المساعدات في غزة لم يبلغوا عن أي عملية لتحويل المساعدات منذ استئناف عبور الشاحنات من معبر رفح مع مصر في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد مساعٍ دبلوماسية لاستئناف العبور.

وأضاف أن المسؤولين عن المساعدات «لم يقدموا لنا تقارير خلال عشرة أيام أو 12 يوماً من تسليم المساعدات حول عرقلة أو الاستيلاء على الشحنات من حماس».

وانتقل ما بين 800 ألف إلى مليون شخص إلى جنوب قطاع غزة، بينما لا يزال ما بين 350 ألفاً و400 ألف في شمال القطاع.