شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تتوعد بالقضاء على قائد «حماس» في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل ابيب - أ ف ب

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، بالعثور على قائد حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار والقضاء عليه.

وقال غالانت في مؤتمر صحفي: «سنعثر على السنوار وسنقضي عليه»، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية خوض قتال شوارع مع مقاتلي الحركة في غزة في موازاة قصف مستمر يتعرض له القطاع المحاصر.

وأضاف غالانت: «خضنا معارك ضارية خلال السبت داخل قطاع غزة. أتممنا تطويق غزة، الجيش يعمل من شمال وجنوب مدينة غزة، ودخلت القوات مناطق مأهولة بالسكان للقيام بذلك».

وبعيد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، قالت إسرائيل، إن السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، ومحمد ضيف، الخبير العسكري في الحركة، والذي يعتبر قائد أركان حماس، هما أهم هدفين لجيشها في الحرب.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن السنوار والضيف موجودان الآن وسط شبكة من الأنفاق بنيت ضد حملة القصف التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 9 آلاف شخص.