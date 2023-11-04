شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تنقذ أكثر من 500 مهاجر قبالة الكناري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

أعلن خفر السواحل الإسباني السبت، إنقاذ أكثر من 500 مهاجر في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري، ليقترب عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى الأرخبيل الإسباني منذ بداية العام من الرقم القياسي المسجل في عام 2006.

وأضاف خفر السواحل الإسباني، أنه عثر أيضاً على جثتين بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من أربعة قوارب في المياه قبالة جزيرة إل هييرو.

وقال الحرس المدني الإسباني الذي شارك أيضاً في عملية الإنقاذ، إن شخصين آخرين لقيا حتفهما في وقت لاحق في المستشفى، مشيراً إلى أن هناك نساء وأطفالاً بين من تم إنقاذهم.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية الخميس الماضي، إن 30705 مهاجرين غير شرعيين وصلوا إلى جزر الكناري في الشهور العشرة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة 111% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويقترب هذا العدد من الرقم القياسي لعام 2006 بأكمله، والذي بلغ 31678 مهاجراً وصلوا إلى جزر الكناري.

وقالت الحكومة الإسبانية، إنها ستوفر أماكن إقامة طارئة إضافية لنحو ثلاثة آلاف مهاجر في فنادق ونزل وثكنات عسكرية.