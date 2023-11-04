صواريخ الحوثي ترتد في صدر قادتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشلت ميليشيات الحوثي في عملية إطلاق صاروخ باليستي من محافظة ذمار وسط اليمن فجر أمس، وذكرت مصادر إعلامية أن عددا من عناصر الجماعة قتلوا وأصيب آخرون في الانفجار الذي سمع صوته بشكل كبير.

وجاء الفشل بعد يومين من عملية إطلاق مماثلة باءت بالفشل، حيث سقطت ثلاثة صواريخ حوثية في صحراء مأرب بالقرب من غويربان والآخر في منطقة الجدعان والثالث في منطقة صحراوية ما بين مأرب والجوف.

وقال مصدر ميداني «إن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات بشرية جديدة من مقاتليها على متن عربات عسكرية ومدنية من مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها نحو جبهات مأرب».

وأكد المصدر «إن هناك تحشيدات عسكرية للحوثيين نحو مأرب غير مسبوقة، وتواصل ميليشيات الحوثي عمليات التجنيد والتحشيد في صفوف الأطفال وإقامة الدورات الطائفية والعقدية والمخيمات الصيفية لصغار السن وفي المدارس والجامعات بهدف إنشاء معسكرات تدريبيه».

من جهة أخرى، كشفت إحصائية أممية عن تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة في اليمن جراء إعصار تيج الذي ضرب المحافظات الشرقية للبلاد.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان صحفي «إن العاصفة المدارية ألحقت أضرارا بالغة بأكثر من 10 آلاف أسرة في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، مع تعطيل القدرة على الوصول للخدمات الصحية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بتداعيات مهددة للحياة لنحو خمسمائة امرأة حامل.

وذكرت أن آلية الاستجابة السريعة التي يقودها الصندوق قامت بتسجيل نحو أحد عشر ألف أسرة متضررة، للحصول على حقائب الإغاثة الطارئة.

وأكد الصندوق أنه وبالتعاون مع الوكالات الأممية الأخرى، مستمر في إرسال الإمدادات الطارئة لمساعدة العائلات المتضررة من الإعصار.

وأفادت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 4 آلاف و400 أسرة، تمثل ما يزيد عن 26 ألف شخص في اليمن خلال أسبوع، غالبيتهم في محافظتي المهرة وحضرموت؛ جراء تداعيات إعصار «تيج».

وفي السياق أعلنت منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، «إن أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة في اليمن ويحتاجون إلى دعم إنساني»، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، «إن ذلك يأتي بسبب الفقر أو الصراع أو نقص الموارد».

وأشار إلى أن أكثر من ثلث المدارس في اليمن تضررت أو أصبحت غير صالحة للتعلم.

مشاهدات يمنية: