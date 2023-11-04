10 قذائف تضرب قاعدة أمريكية بسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان «إن دوي انفجار عنيف سمع في منطقة القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي». وقبلها بـ24 ساعة، تعرضت قاعدة خراب الجير التابعة لقوات “التحالف الدولي” في رميلان بريف الحسكة الشمالي، لـ 10 ضربات بواسطة قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي العراقية. ومنذ 19 أكتوبر الماضي، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 19 استهدافا لقواعد التحالف الدولي، توزعت على النحو التالي: 4 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، إضافة إلى 3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، وضربة واحدة القاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية، و3 على قاعدة خراب الجير برميلان.

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