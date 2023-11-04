شكرا لقرائتكم خبر هل وقعت الجنينة السودانية في أيدي الدعم السريع؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر إعلامية أن عددا من مدن دارفور غرب السودان، بدأت تتساقط في قبضة قوات الدعم السريع، إثر معارك عنيفة خاضتها مع قوات الجيش.

وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان أمس «إن قواتها تحرر الفرقة 15 مشاة الجنينة وتعلن حسم الفلول والمنقلبين بغرب دارفور»، بحسب وصفها، ونشرت فيديوهات من داخل مقر الفرقة 15 مشاة بمدينة الجنينة توضح إحكام سيطرتها على المقر، وسط أهازيج من الفرح.

وذكرت القوات أن وجهتها المقبلة تحرير مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، والضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، وأفاد شهود عيان بأن موجة نزوح كبيرة شهدتها المدينة جراء الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وخلال الأيام الماضية سيطرت قوات الدعم السريع بشكل كامل على ولايتي جنوب ووسط دارفور، ووجهت أفرادها بضبط النفس وتسهيل الحركة أمام حركة المواطنين.

وتقع مدينة الجنينة في أقصى غرب السودان على ارتفاع 800 م فوق سطح البجر (2.624 قدما) وتبعد عن الخرطوم العاصمة حوالي 1200 كلم (745.64 ميلا) وهي مركز تجاري ومعبر حدودي نحو تشاد، وسائر بلدان غرب أفريقيا، حيث تبعد عن حدود تشادي حوالي 27 كلم (16.77 ميلا).

ولفظ «الجنينة» في السودان يعني «الحديقة»، وهو لغة تصغير للفظ الجنة أي الحديقة أو البستان.