شكرا لقرائتكم خبر الجزائر تعيد سفيرها لإسبانيا بعد قطيعة 19 شهرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرجت العلاقات المتوترة بين الجزائر وإسبانيا مع تواتر أخبار عن قرب عودة السفير الجزائري إلى مدريد بعد 19 شهرا من مغادرته المنصب، تعبيرا عن رفض بلاده إعلان إسبانيا تأييدها خطة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء.

وذكرت مصادر سياسية جزائرية رفيعة أن البلدين بصدد طي أزمتهما إيذانا بقرب عودة علاقاتهما إلى ما كانت عليه، علما بأن الجزائر سبق أن اشترطت رجوع إسبانيا إلى حيادها إزاء نزاع الصحراء، نظير عدولها عن قرارها تجميد معاهدة الصداقة ووقف التجارة معها، ولم توضح المصادر ذاتها إن كان هذا الشرط قد تحقق للجزائر أم لا.

وأكدت صحيفة «إلكنفدونسيال» أن الجزائر أبدت استعدادا لتعيين سفير جديد لديها في مدريد، بعد سحب سفيرها السابق سعيد مويسي في 19 من مارس (آذار) 2019.

وقالت يومها «إن سحبه تم بغرض التشاور، بعد أن غيرت إسبانيا موقفها من نزاع الصحراء.

وبعدها بشهرين نقلت الدبلوماسي مويسي إلى باريس سفير جديدا لديها، فيما بقي المنصب شاغرا في مدريد».

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت سلطات الجزائر عن حركة جزئية في قطاعها الدبلوماسي، أبرز ما جاء فيها تعيين وزير الخارجية السابق، صبري بوقادوم، سفيرا في واشنطن، ووفق المصادر السياسية نفسها، فقد اختير سفير جديد بمدريد ضمن هذه الحركة، هو عبدالفتاح دغموم، السفير السابق لدى غينيا.