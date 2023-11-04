استشهاد 72 من كوادر الأونروا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن 72 من كوادرها استشهدوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ29 على التوالي. وأكدت الأونروا أن هذا العدد هو أكبر عدد يسجل في الأمم المتحدة في وقت قصير من النزاع، لافتة إلى أن 50 مؤسسة تابعة لها تعرضت للضرر بفعل القصف الإسرائيلي، منها مدارس ومراكز لجوء لجأ إليها مئات النازحين والمنكوبين بفعل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.



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