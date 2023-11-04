تدمير 14 مركب صيد قبالة شواطئ رفح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت الزوارق الحربية الإسرائيلية 14 مركب صيد فلسطينيا قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت نقابة الصيادين الفلسطينيين بأن النيران اشتعلت في 14 مركب صيد فلسطينيا قبالة شواطئ مدينة رفح بعد استهدافها من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي بقذائف عدة، لافتة إلى أن مئات مراكب الصيد الفلسطينية دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في منطقة ميناء مدينة غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر لليوم 29 على التوالي.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في عمليات قصف استهدفت سوق حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدرسة الفاخورة بمخيم جباليا التي تؤوي نازحين.

