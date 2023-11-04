طائرات الاحتلال تقصف مدخل مستشفى أطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس مدخل مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال دمرت مدخل أكبر مستشفى للأطفال في حي النصر في غزة بالتزامن مع تدمير كل الطرق المؤدية إليه، بعد استهدافها بعدد من الصواريخ مما يعرض حياة مئات المرضى الأطفال للخطر.

وفي سياق متصل دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألواحا للطاقة الشمسية في مناطق عدة في قطاع غزة، والتي تستخدم لتوليد الكهرباء المحروم منها القطاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد نفاذ الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة.