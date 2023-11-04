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طائرات الاحتلال تقصف مدخل مستشفى أطفال

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- بواسطة أيمن الوشواش - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس مدخل مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال دمرت مدخل أكبر مستشفى للأطفال في حي النصر في غزة بالتزامن مع تدمير كل الطرق المؤدية إليه، بعد استهدافها بعدد من الصواريخ مما يعرض حياة مئات المرضى الأطفال للخطر.

وفي سياق متصل دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألواحا للطاقة الشمسية في مناطق عدة في قطاع غزة، والتي تستخدم لتوليد الكهرباء المحروم منها القطاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد نفاذ الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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