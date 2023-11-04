شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف شهيد.. والعدوان الوحشي لا يتوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن شهداء فلسطين اقتربوا من 10 آلاف شهيد، منهم 3900 طفل استشهدوا في الضربات الجوية الإسرائيلية الوحشية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم ثاني أكبر قنبلة في ترسانته العسكرية لقصف مخيم جباليا للاجئين، في عملية هي الأعنف والأكثر دموية.

وأعلنت الوزارة أن مدنيين استشهدوا عندما قصفت إسرائيل مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين، وذكرت أن 12 شخصا استشهدوا وأصيب ما يزيد عن 54 شخصا بجروح جراء استهداف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، وجاء في بيان لها «غارة نفذها الاحتلال» الإسرائيلي هي التي أصابت المدرسة».

رعب أممي

وترفض إسرائيل هدنة إنسانية تطالب بها الولايات المتحدة في قطاع غزة فيما تواصل عدوانها الذي باشرته قبل شهر تقريبا على قطاع غزة من خلال عملية برية مكثفة» وضربات استهدفت إحداها، سيارة إسعاف خلفت 15 شهيدا.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن شعوره بالرعب جراء الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على موكب لسيارات الإسعاف في غزة، الجمعة، مشددا على أن القتال بين إسرائيل وحركة حماس يجب أن يتوقف.

وفيما تعارض الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار، دعت مرات عدة إلى وقف المعارك بشكل مؤقت بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مركز وعنيف منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر ولحصار مطبق بعد يومين على ذلك.

تساؤل أمريكي

ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، جاء العدوان الإسرائيلي لمنطقة جباليا عن طريق «ما لا يقل عن قنبلتين بوزن يفوق 900 كيلوجرام، يمكن استخدامهما لاستهداف البنية التحتية، تحت الأرض».

ودفع استخدام مثل هذا النوع من القنابل في منطقة مكتظة بالسكان مثل جباليا، لطرح تساؤل عما «إذا كانت الأهداف المقصودة لإسرائيل، تبرر عدد الشهداء المدنيين والدمار الذي تسببه ضرباتها».

وقال مسؤولون صحيون بقطاع غزة، «إن عشرات المدنيين استشهدوا وأصيب المئات، جراء هذه الغارة الإسرائيلية».

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لصحيفة «نيويورك تايمز» على عدد ونوع الأسلحة التي استخدمها في ضربة جباليا.

إيذاء المدنيين

ويبلغ عرض الحفرتين اللتين سببهما الانفجار «حوالي 40 قدما»، وهي أبعاد «تتوافق مع الانفجارات التي قد ينتجها هذا النوع من الأسلحة في التربة الرملية الخفيفة»، وفقا لدراسة فنية أجرتها شركة أبحاث الذخائر «أرمامينت» عام 2016.

وقال مارك غارلاسكو، أحد مؤلفي تلك الدراسة، «إن القنابل ربما كانت تحتوي على صمام تأخير، الذي يؤخر التفجير حتى أجزاء من الثانية بعد اختراق السطح أو المبنى، بحيث تصل القوة التدميرية للانفجار إلى عمق أكبر».

وطلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل تفسيرا للضربة الجوية التي استهدفت مخيم جباليا»، حسبما ذكرت صحيفة «بوليتيكو».

وبحسب مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «حثت إسرائيل على تنفيذ ضربات دقيقة، لتجنب إيذاء المدنيين».

حياة الأبرياء

وقال المسؤول «طلبت الولايات المتحدة توضيحا بشأن (الهجوم) على جباليا»، مضيفا أن المحادثة كانت في سياق مطالبة إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وكان مسؤول رفيع في البيت الأبيض تحدث للصحفيين، طالبا عدم الكشف عن هويته قائلا «إن الإسرائيليين أبلغونا أن انهيار المباني السكنية في مخيم جباليا حدث جراء قصف شبكة خنادق تؤوي جزءا من كتيبة تابعة لحماس».

من جانبه، قال أحد كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، «إنه في محادثات خاصة، طلب مسؤولو البنتاجون من الجيش الإسرائيلي، التفكير في عملياتهم، وأخذ حياة المدنيين الأبرياء في الاعتبار».

ألم أمريكي

وحض بلينكن، الذي يقوم بجولته الثانية في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب، إسرائيل على «حماية المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى من يحتاجونها بشكل ملح».

وتابع «عندما أرى طفلا أو طفلة من الفلسطينيين يتم انتشالهم من بين أنقاض مبنى منهار، يؤلمني الأمر بقدر رؤية طفل في إسرائيل أو أي مكان آخر في هذا الحال».

وشدد مسؤول كبير في البيت الأبيض الجمعة على أن الإفراج عن الرهائن يتطلب وقفا كبيرا للنزاع مشيرا إلى أن محادثات جدية ونشطة جدا تجرى بهذا الخصوص راهنا.

ضحايا غزة:

9488شهيدا

3900طفل شهيد

2450امرأة شهيدة

24,500 مصاب

1.4 مليون نازح