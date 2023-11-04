شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقدم أوكرانيا تنازلات لروسيا لإنهاء الحرب؟.. زيلينسكي يرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لا يواجه أي ضغوط من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للنظر في تنازلات كبيرة لروسيا من أجل إنهاء الحرب، مناقضا مع بعض التقارير الإعلامية الأخيرة.

وأعلن زيلينسكي اليوم السبت في كييف في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لا أحد يضغط علي".

وقال إن هذا الضغط كان موجودا قبل غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 وفي بداية القتال، ولكن "اليوم، لا يضغط علي أي من قادة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة للجلوس مع روسيا والتفاوض وإعطاء روسيا أي شيء، لن يكون هناك شيء من هذا القبيل".

تقديم تنازلات لروسيا

وأعرب زيلينسكى عن غضبه إزاء التقارير الإعلامية حول ضغوط للتفاوض، قائلا إنه ليس لديه فكرة عن مصدر هذه الادعاءات.

وفي الوقت نفسه، أكد أنه سيتصرف دائما وفقا لإرادة الشعب الأوكراني.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي سابق لم تذكر اسمه أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بدأوا سرا في دفع أوكرانيا للنظر في تقديم تنازلات لروسيا.