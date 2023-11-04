شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تواجه العاصفة "دومينغوس" بعد مرور "كياران" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ما إن مرّت العاصفة كياران حتى حلت بفرنسا في نهاية الأسبوع العاصفة دومينغوس التي حملت السلطات بعد ظهر اليوم على إعلان حالة إنذار برتقالية في 11 مقاطعة تحسباً لرياح عنيفة وفيضانات وأمواج عاتية، ولا سيما على سواحل المحيط الأطلسي (غرب).

وصنّفت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية العاصفة "دومينغوس" بأنها أقل شدة، إلا أنها قد تتسبب بأضرار جديدة في مناطق لا تزال تعاني تبعات الأمطار الغزيرة والرياح القوية المواكبة للعاصفة كياران التي تسببت بمصرع شخصين على الأقل وإصابة 47 بجروح.

العاصفة دومينغوس

سجلت رياح قياسية يومي الأربعاء والخميس وصلت سرعتها إلى 207 كلم في الساعة في غرب فرنسا، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية مجددا هبوب رياح "قوية" بعد ظهر اليوم على قسم كبير من السواحل الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، تصل سرعتها إلى 130 كلم في الساعة على السواحل و 110 كلم في الساعة في الداخل.

ودعت الهيئة البحرية للمحيط الأطلسي إلى "الحذر" والإبلاغ عن أي خروج في البحر، متوقعة أمواجا بارتفاع 4 إلى 9 أمتار.

وتثير العاصفة مخاوف من وقوع أضرار جديدة في البر حيث التربة مشبعة بالمياه والأشجار في وضع هش بعد العاصفتين سيلين وكياران، كما أن التيار الكهربائي انقطع عن 260 ألف شخص صباح اليوم، فيما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد أن "حركة القطارات قد تشهد اضطراباً" على خطوط غرب البلاد وجنوب غربها.