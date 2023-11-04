شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 143 شخصًا في زلزال ضرب نيبال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 143 شخصًا مصرعهم في زلزال بلغت قوته 5,6 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة نائية غرب جمهورية نيبال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بيان اليوم، أن الزلزال الذي ضرب أقصى غرب نيبال في جبال الهملايا في وقت متأخر يوم أمس الجمعة ، حدد مركزه على بعد 42 كيلومترًا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التيبت.

زلزال نيبال

أفاد الناطق باسم الشرطة الوطنية النيبالية كوبر كاتايات، أن السلطات المحلية أحصت مقتل 105 أشخاص في جاجاكورت و38 في روكوم، الإقليمين الأكثر تضرراً جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية، وإصابة أكثر من 100 جريح في الإقليمين، مشيراً إلى أن فرق الإغاثة لا زالت تبحث عن الناجين من هذا الزلزال.

وأعقبت الزلزال بعد ساعات عدة هزات ارتدادية بقوة 4 درجات في المنطقة شعر بها سكان نيودلهي الواقعة على بعد 500 كيلومتر من مركز الزلزال.