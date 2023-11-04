شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. التعدي على صحفية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مُنِعَت صحفية من أداء عملها خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت، كما تعرضت لاعتداءات بدنية.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، أن قوات الطوارئ سجلت البيانات الشخصية للمشتبه به وإنها فتحت تحقيقا في هذه الواقعة.

مظاهرات تأييد فلسطين

وحسب تقديرات الشرطة، وصل عدد المشاركين في المظاهرة حتى مساء اليوم إلى 6500 شخص.

وكانت المظاهرة بدأت عند نافورة نبتون في ساحة الكسندر في وسط برلين في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، ومن المنتظر أن يصل الموكب إلى ساحة بوتسدام.