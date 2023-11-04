تركيا تستدعي سفيرها في إسرائيل.. أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكن الحديث معه

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت تركيا، السبت، استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور على خلفية رفض إسرائيل الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة، في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها بصدد استدعاء السفير شاكر أوزكان تورونلار "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين ورفض إسرائيل وقف إطلاق النار".



ودخلت العلاقات التركية الإسرائيلية مرة جديدة في نفق مجهول بعد الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان الرئيس التركي أردوغان، قال إن نتنياهو لم يعد شخصا يمكن الحديث معه وهو المسؤول المباشر عمّا يحدث في غزة، مؤكدا أنه شخص يغضب الشعب الإسرائيلي أيضا، فقد دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر التي يرتكبها بالقطاع عبر استخدام تعبيرات دينية.



وتابع أردوغان أنه يجب على تركيا أن تتولى دورا رياديا بما يخص إيقاف الحرب على غزة، شارحا أن هذا سيكون تطورا من شأنه رسم معالم التاريخ والحاضر والمستقبل.



وانتقد أردوغان الموقف الدولي من العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إن "الاتحاد الأوروبي لعب دورا غريبا خلال هذه الفترة ولم يتبن مقاربة عادلة بخصوص ما يحدث في فلسطين".



وأردف أردوغان أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن الظلم الذي ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين ومحاولتها تدمير النظام الصحي بغزة، وتركوا المدنيين والمرضى والرضع في القطاع تحت خطر الموت.



واستنكر أردوغان كيف حظرت بعض الدول التي تتسامح مع ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية تحت ستار "حرية التعبير"، العلم الفلسطيني الذي يرمز للشعب الفلسطيني كله.



وأكد الرئيس التركي دعم بلاده المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، مضيفا أن تركيا لا تدعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ.



وأتت تصريحات أردوغان خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من كازاخستان عقب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية أمس الجمعة.

فلسطين ترحب

من جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان "نرحب بقرار الجمهورية التركية استدعاء سفيرها في إسرائيل تعبيرا عن موقف تركيا الرافض للحرب على قطاع غزة والمطالب بوقفها فورا، احتجاجا على الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا".



وأِشارت إلى أن هذا الموقف هو امتداد لمواقف القيادة التركية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة وحمايتها، وامتداد أيضاً للحراك السياسي والدبلوماسي الذي تقوم به لوقف الحرب على قطاع غزة وتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع.​​​​​​​



وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول أن تتخذ مواقف شجاعة مشابهة ومراجعة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال التي ترتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا، وتنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

المصدر : وكالات