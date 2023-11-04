500 شركة سلاح .. أوكرانيا تعمل لتكون ترسانة العالم الحر

ذكر أولكسندر كاميسيهين، وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني، إن الغزو الروسي لبلاده سلط الضوء على حاجة الدول إلى الإنفاق على أنظمتها الدفاعية. قائلا: «نحن نركز حقًا على جعل أوكرانيا ترسانة العالم الحر». وإن هناك ما يقرب من 500 شركة في صناعة الدفاع الأوكرانية تساهم في جهود البلاد لزيادة إنتاج الأسلحة من أجل مواجهة محاولات روسيا للاستيلاء على المزيد من الأراضي. ومن بين هذه المصانع 70 مصنعًا مملوكا للدولة، وأكثر من 200 مصنع خاص في المقام الأول تنتج أنظمة بدون طيار، وأكثر من 200 شركة من القطاع الخاص تشارك في إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر. مشيرا إلى أنه يعمل بلا كلل لزيادة إنتاج الأسلحة المحلية ويريد تحويل البلاد إلى مركز لإنتاج الأسلحة للغرب.

أهمية متزايدة

وبين كاميسيهين: «نحن نركز على إنتاج جميع أنواع الأسلحة والذخيرة، ونظهر أنه يمكننا اختبارها في ساحة المعركة وجعلها أفضل خلال الحرب». «هذا شيء يمكننا المساهمة به في العالم الحر، لأنه كما ترون، أصبحت صناعة الدفاع ذات أهمية متزايدة على مستوى العالم». وتم تعيين أولكسندر كاميشين في هذا المنصب منذ حوالي ثمانية أشهر، وهو الآن مسؤول عن 300 ألف شخص يعملون في صناعة الدفاع في أوكرانيا. عمل سابقًا كرئيس للسكك الحديدية الوطنية أوكرز اليزنيتسيا، التي اشتهرت تحت حكمه بإبقاء القطارات تعمل في الوقت المحدد على الرغم من الحرب، وهو أمر حاسم لإجلاء مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى بر الأمان في الأيام الأولى للغزو الروسي.

ذخائر الهاون

ورفض كاميسيهين الكشف عن أرقام محددة لكنه قال إن أوكرانيا تقوم بتصنيع ذخائر الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة والصواريخ وأشياء أخرى مختلفة. ويقول إن الصناعة نمت بعشرات أو حتى مئات المرات مقارنة بالعام السابق في بعض القطاعات.

وأشار إلى أن إنتاج ذخيرة المدفعية زاد 20 مرة خلال الأشهر العشرة الماضية، كما زاد إنتاج المركبات المدرعة بمقدار خمسة أضعاف خلال الفترة نفسها. والأهم من ذلك هو أن كاميشين يقول إن زيادة الإنتاج المحلي للأسلحة عززت قدرات أوكرانيا على شن هجمات على الأراضي الروسية.

موسكو لا تنام

وقاد معرفة كاميسيهين بأن موسكو لا تنام أبدًا. إلى حرصه على أن تصبح أوكرانيا لا تنام.

ومنذ بداية الحرب، كان الحلفاء الغربيون حريصين على تزويد أوكرانيا بأسلحة يمكن أن تصل إلى روسيا، خوفًا من أن تؤدي ضربات الأسلحة التي يزودها الغرب بالأراضي الروسية إلى حرب أوسع نطاقًا. واعترف كاميشين بأن تكنولوجيا الدفاع، تغير قواعد اللعبة وهي القطاع الأسرع نموًا في صناعة الدفاع في أوكرانيا.

خطط أولكسندر كاميسيهين، وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني:

يطمح لمستقبل صناعة الدفاع في أوكرانيا لمواجهه روسيا

يرغب بأن تتمكن بلاده من تصدير أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر، تمامًا كما تصدر الحبوب إلى جميع أنحاء العالم.