وصول حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور إلى الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط كجزء من زيادة التمركز الإقليمي.

حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور

سبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، حاملة الطائرات جيرالد فورد أوائل أكتوبر الماضي، مع اساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت".

كما نقلت فضائية "سي إن إن" عن مصادر أمريكية، قولهم إن الولايات المتحدة قررت إرسال قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، بدأت بالتحرك في اتجاه شرق البحر المتوسط.

وشهدت الأيام الماضية هجوما عنيفا من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة بريا وجويًا، مستخدمة أنواعا من الصواريخ والأسلحة المحرمة دوليًا، لا سيما في العملية البرية التي أعلنتها على قطاع غزة في الأيام الماضية، وشنت هجمات عنيفة عل قطاع غزة استهدفت المستشفيات والمنازل السكنية.