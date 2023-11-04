الأمين العام للأمم المتحدة: "الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع.

جدد جوتيريش مناشداته لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

طالب بضرورة ضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة في غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9572 شهيدًا وأكثر من 26 ألف جريح.



أضافت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم السبت، أن 9425 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.