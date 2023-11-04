حماس: نتنياهو لا يريد عودة الأسرى الإسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مسؤول ملف الأسرى بحركة المقاومة الإسلامية زاهر جبارين، اليوم السبت، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إن حماس معنية بإطلاق سراح 6 آلاف أسير في سجون الاحتلال،

وأكد جبارين أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد عودة الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"،اليوم السبت، عن وسائل إعلام عبرية تصريحات لمصدر أمريكي تفيد بأن حماس قدمت قائمة جزئية بأسماء المحتجزين وطالبت بهدنة 5 أيام مقابل إطلاق سراح المدنيين.

وكان يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دعا ، هيئات الأسرى للانعقاد الدائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيرا للمرحلة القادمة.

فيما قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير في القدس، إن أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر كانت 5200 أسير بينهم 400 طفل و32 أسيرة.

وأكد قدورة في تصريحات صحفية، أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تضاعفت منذ 7 أكتوبر ووصلت لنحو 10 آلاف أسير.

