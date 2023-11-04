بعد رفع أسعار البنزين.. حملات على محطات الوقود في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، اليوم السبت، حملة على عدد من محطات الوقود بأنحاء المحافظة، لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة.

وجهت جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، خلال الحملات، بضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات المحطة، مشددة على اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

وفي سياق متصل، تواصل الأحياء وإدارات المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حملاتها على مدار اليوم، للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أشار إلى استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية من وإلى المحافظة دون أي زيادة.

وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص أي مخالفات وهي "114، 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136".