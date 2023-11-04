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أبو عبيدة: فقدنا أكثر من 60 أسيراً إسرائيلياً بسبب القصف

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، إن القصف الصهيوني على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 من أسرى العدو منذ 7 أكتوبر.
وأشار أبو عبيدة إلى أن 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض ولن نستطيع الوصول إليها بسبب العدوان.
وكانت يوشيفيد ليفشيتز الأسيرة إسرائيلية التي أفرجت عنها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نهاية أكتوبر الماضي، قالت:"جرى احتجازي في أنفاق تشبه شبكة العنكبوت"، وأكدت خلال حديثها أنه تم قصف موقع احتجازها عدة مرات "وكان ذلك مروعًا".
وكشفت ليفشيتز عن ظروف احتجازها في قطاع غزة المحاصر الذي يشهد قصفًا عنيفًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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