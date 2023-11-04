"غرقه زيت مغلي".. انتقام وحشي من عامل لزميله في المطعم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحقق النيابة المختصة، اليوم السبت، في واقعة إلقاء عامل بمطعم زيت مغلي على زميله في العمل، بعد أن نشبت مشاجرة بينهما في منطقة العجوزة.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا من المجني عليه روى فيه أنه وقعت مشادة كلامية مع زميله في المطعم تطورت لمشاجرة ألقى خلالها المتهم الزيت عليه.

وأرفق المُبلغ تقريرا طبيا يفيد وجود حروق من الدرجة الأولي بالوجه والكتف.

بعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.